Российские специалисты построят АЭС малого класса в Мьянме

Изображение: Страна Росатом

До конца текущего года ожидается подписание контракта между российским «Росатомом» и правительством Мьянмы на проведение первичных инженерных изысканий, подготовку строительной площадки и на возведение с 2027 года малой АЭС на территории этой страны.

Согласно открытой части проектной документации, на первом этапе АЭС будет включать два реактора типа РИТМ-200Н, выдающих мощность по 55 МВт, после чего, при необходимости, суммарную мощность станции можно будет повысить до 330 МВт.

Также в Мьянме начали формировать систему профессионального образования для атомной энергетики. Кроме того, в России более 90 мьянманских студентов проходят обучение по ядерным и сопутствующим специальностям, а преподаватели российских вузов посещают Мьянму для чтения лекций и принятия экзаменов.

Напомним, договор о тесном и взаимовыгодном взаимодействии в области мирного атома между Россией и Мьянмой был заключен в 2023 году, а уже в 2025-м были проработаны правовые вопросы по атомному строительству в Мьянме.

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