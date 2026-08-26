Растет число погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе, среди жертв граждане Китая

Число погибших в результате пожара на строительной площадке Амурского газохимического комплекса в Амурской области выросло до семи человек. Как сообщила пресс-служба предприятия, погибли шесть граждан Китая и один житель России. Еще девять граждан КНР числятся пропавшими без вести, поисково-спасательные работы продолжаются. По последним данным, за медицинской помощью после происшествия обратились 152 человека, 36 из них были госпитализированы.

Пожар начался утром 25 августа на строящемся Амурском ГХК недалеко от города Свободный. По предварительным данным самого предприятия, очаг находился на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Оборудование, находившееся в режиме пусконаладки, начали останавливать, персонал, не участвовавший в ликвидации аварии, эвакуировали. Основное оборудование комплекса, как считает компания, не пострадало. МЧС сообщало, что после локализации пожара специалисты проводили контролируемое выжигание остатков технологических газов. Превышения допустимых концентраций вредных веществ в районе предприятия и жилой зоне Свободного не обнаружено.

Официальная причина аварии пока не установлена. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, прокуратура Амурской области проводит собственную проверку. Следователям предстоит установить, что именно произошло на установке пиролиза во время пусконаладочных работ и были ли нарушены технологические регламенты или требования безопасности.

В первые часы после ЧП в ряде российских СМИ и Telegram-каналов распространялась версия о взрыве с последующим пожаром. Сообщалось, в частности, о возможном воспламенении или детонации горючего вещества и о пожаре на участке, связанном с пиролизом; некоторые публикации упоминали метанол. Однако ни МЧС, ни Следственный комитет, ни руководство Амурского ГХК эти конкретные версии причины аварии пока не подтверждали. Официально известно лишь, что возгорание возникло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза во время пусконаладочных работ.

Амурский газохимический комплекс строится в 15 км от Свободного. Проект реализуют российский СИБУР, которому принадлежит 60%, и китайская Sinopec с долей 40%. Предприятие должно стать одним из крупнейших в мире производителей полиэтилена и полипропилена с проектной мощностью до 2,7 миллионов тонн продукции в год. В июне 2026 года комплекс начал получать этан и сжиженные углеводородные газы с соседнего Амурского газоперерабатывающего завода для проведения пусконаладочных работ. Запуск производства планировался в ближайшие месяцы, ввод комплекса в эксплуатацию – в 2027 году. Как повлияет трагический инцидент на планы запуска, пока неясно.

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