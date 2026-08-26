ВС США — в Карибском море атаковано судно «наркотеррористов» – четверо убитых

Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM) сообщило о новом ударе по скоростному катеру, который, по данным американской разведки, использовался для перевозки наркотиков. Операция была проведена 25 августа в Карибском море на одном из известных маршрутов наркотрафика. В результате удара погибли четыре человека, которых американское командование называет «наркотеррористами».

Удар был нанесен Объединенной оперативной группой «Западное полушарие» (Joint Task Force Western Hemisphere) по распоряжению командующего SOUTHCOM генерала Фрэнсиса Донована. Американская сторона утверждает, что разведданные подтвердили непосредственное участие судна в наркотрафике. Дополнительные сведения о погибших, принадлежности катера конкретному картелю и месте проведения операции пока не опубликованы.

Это второй подобный удар за три дня. 23 августа американские военные атаковали малозаметное судно на маршруте наркотрафика в восточной части Тихого океана. Тогда погибли два человека. Обе операции провела созданная в начале августа Объединенная оперативная группа «Западное полушарие», которая координирует действия американских военных против картелей и других угроз в регионе.

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