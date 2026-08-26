Давно запрещенные химические вещества нашли в воздухе, почве и воде по всей Европе

Полибромированные дифениловые эфиры, или ПБДЭ, десятилетиями добавляли в самые разные материалы, чтобы снизить их воспламеняемость. Эти искусственные химические вещества применяли в электронике, пластиках, текстиле, автомобильных материалах, изоляции проводов и пенах. С 1970 по 2005 год в мире произвели 1,3-1,5 миллиона тонн ПБДЭ.

В Евросоюзе пента- и окта-BDE запретили в 2004-м, а дека-BDE — в 2006-м. Дело в том, что эти антипирены относятся к стойким органическим загрязнителям. Они медленно разрушаются, могут накапливаться в живых организмах и переноситься на большие расстояния. Прекращение производства не означало, что уже попавшие в окружающую среду вешества исчезли. Они остались в старых изделиях, на свалках, в отходах производства и переработки, загрязненных почвах и донных отложениях.

Чтобы оценить масштаб проблемы, ученые из университетов Шарджи (ОАЭ), Белграда (Сербия), Оулу (Финляндия) и Остравы (Чехия) провели систематический обзор европейских исследований. Они отобрали публикации из трех научных баз данных, вышедшие до ноября 2025 года. После проверки в итоговый анализ вошло 181 исследование. Статью об этом опубликовали в журнале Environmental Research.

Исследователи собрали данные о ПБДЭ в воздухе, воде, почве, донных отложениях, снеге и льду, осадках сточных вод. Загрязнение обнаружили как в городах и промышленных районах, так и в удаленных от крупных источников местах. Однако концентрации сильно различались в зависимости от того, где именно искали вещества.

Распространенные в обиходе антипирены повысили риск развития рака в четыре раза Распространенные органические соединения, добавляемые в пластик, текстиль и другие материалы для придания им огнестойкости, способны в разы увеличивать риск смерти от раковых болезней. Это впервые … naked-science.ru

В воде они обычно присутствовали в меньших количествах и были менее устойчивыми, тогда как донные отложения и осадки сточных вод становились долгосрочными хранилищами загрязнителей. Особенно преобладал декабромдифениловый эфир (BDE-209). В отдельных местах его концентрации были намного выше европейского фонового уровня: в Западной Шельде в Нидерландах содержание BDE-209 достигало 4600 миллиграммов на килограмм сухого вещества во взвешенных частицах и 510 миллиграммов на килограмм в донных отложениях.

В Испании одним из наиболее пострадавших оказался участок реки Веро: суммарное содержание ПБДЭ в отложениях там варьировало от 11,1 до 14 400 нанограмма на грамм, на BDE-209 приходилось 97-98%. Наиболее выраженное загрязнение обычно наблюдали рядом с промышленными предприятиями, городами, портами, очистными сооружениями и объектами переработки отходов.

В Норвегии повышенные концентрации в воздухе фиксировали, например, на предприятиях по обращению с отходами, а в Финляндии загрязненные донные отложения реки Кюмийоки служили источником ПБДЭ для живущих в них организмов.

Заметные следы загрязнения находили и далеко от городов — в снегах и льду Арктики и Альп, куда антипирены попадали с атмосферными потоками. В керне льда со Шпицбергена ПБДЭ удалось проследить в образцах 1953-2005 годов, а BDE-209 особенно заметно присутствовал в слоях, соответствующих 1995-2005-м. Это указало на способность таких соединений переноситься на большие расстояния и накапливаться в холодных удаленных районах.

Различались не только уровни загрязнения, но и состав соединений. Более тяжелый BDE-209 чаще накапливался в донных отложениях, иле и других богатых частицами средах. Более легкие ПБДЭ — BDE-47 и BDE-99 — чаще встречались в воздухе и фоновых почвах. В некоторых водных экосистемах они накапливались в организмах и могли переходить по пищевой цепи.

Одной из причин сохранения загрязнения стали старые предметы, при производстве которых антипирены применяли до введения ограничений. Когда такая продукция попадает в отходы, вещества могут высвобождаться вместе с частицами.

В салонах автомобилей обнаружили потенциальные канцерогены В пробах воздуха из салонов сотни автомобилей разных производителей выявили широкий спектр огнестойких химикатов, которые могут влиять на здоровье человека. naked-science.ru

Дополнительными источниками становятся мусорные полигоны, предприятия по переработке отходов, электронного оборудования и автомобилей. Загрязненные материалы могут вновь включаться в оборот вместе с переработанным сырьем.

Ученым не удалось получить однозначной картины изменения загрязнения с течением времени. В ряде проанализированных исследований концентрации ПБДЭ снижались, особенно в атмосферном воздухе и почвах. Но сравнить динамику между всеми европейскими странами напрямую было невозможно: измерения проводили в разные годы, в разных местах и по неодинаковым методикам.

Авторы обзора подчеркнули, что ограничения существенно сократили поступление ПБДЭ, но не устранили загрязнение. Для человека эти соединения, попадающие в организм в том числе с пищей, опасны тем, что они могут вмешиваться в работу гормонов, в том числе щитовидной железы, и нарушать функцию нервной системы.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro