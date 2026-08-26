В Вашингтоне задержан житель Калифорнии, который привез к Капитолию гильотину

Полиция Капитолия США задержала в Вашингтоне 35-летнего жителя Калифорнии Филана-Там-Дуя Ле, в кузове пикапа которого находилась гильотина. Машина была обнаружена во вторник, 25 августа, на Ист-Капитол-стрит, рядом с комплексом Капитолия и зданием Верховного суда США.

По данным полиции, пикап был припаркован с нарушением правил. Ле, приехавший в Вашингтон из города Джулиан в Калифорнии, был задержан по подозрению в «ношении опасного оружия». Гильотину изъяли.

Следователи изучают биографию задержанного и пытаются установить, почему он проехал через всю страну в Вашингтон и с какой целью перевозил гильотину. Полиция пока не сообщала, высказывал ли Ле какие-либо угрозы и была ли конструкция пригодна для использования.

Фотографии пикапа с возвышающейся над кузовом гильотиной распространились в социальных сетях еще до официального сообщения полиции.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro