Трамп передал Конгрессу соглашение о ядерном сотрудничестве с Саудовской Аравией

Президент США Дональд Трамп передал Конгрессу соглашение о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере гражданской ядерной энергетики. Как пишет Reuters со ссылкой на представителя американской администрации, документ был направлен законодателям в понедельник, 24 августа. При этом позиция Белого дома остается прежней: соглашение сможет вступить в силу только в том случае, если Эр-Рияд присоединится к «Авраамовым соглашениям» и нормализует отношения с Израилем.

Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне на момент публикации не ответило на просьбу Reuters прокомментировать передачу документа Конгрессу.

Соглашение было достигнуто в июле и подписано министром энергетики США Крисом Райтом и его саудовским коллегой принцем Абдель Азизом бин Салманом. Оно рассчитано примерно на 30 лет и должно создать юридическую основу для экспорта в Саудовскую Аравию американских ядерных технологий, оборудования и материалов. В частности, планируется строительство в королевстве реакторов AP1000 разработки Westinghouse. Стоимость потенциальных проектов оценивается в десятки миллиардов долларов.

Соглашение по статье 123 американского Закона об атомной энергии необходимо для значительного сотрудничества США с иностранным государством в ядерной сфере. Без такого документа американские компании не могут в полном объеме поставлять зарубежному партнеру реакторы, ключевые компоненты и некоторые ядерные материалы. После передачи соглашения Конгресс получает 90 сессионных дней на его рассмотрение. Если обе палаты не примут решение об отклонении, документ может вступить в силу. В случае попытки Конгресса заблокировать соглашение Трамп сможет наложить вето, для его преодоления потребуется большинство в две трети голосов.

Связь соглашения с Израилем была сформулирована Трампом уже после его подписания. 24 июля президент заявил, что не позволит сделке вступить в силу, если Саудовская Аравия не установит дипломатические отношения с Израилем. По данным Reuters, при подготовке документа министр энергетики Райт не обсуждал с Трампом включение подобного условия непосредственно в текст ядерного соглашения. Белый дом впоследствии заявил, что требование о присоединении Эр-Рияда к «Авраамовым соглашениям» всегда подразумевалось как политическое условие сделки.

При этом еще в мае Reuters сообщал, что администрация Трампа, напротив, отказалась от позиции администрации Джо Байдена, связывавшей продвижение американо-саудовского ядерного сотрудничества с нормализацией отношений Эр-Рияда и Иерусалима. Тогда источники агентства утверждали, что переговоры о ядерной программе были отделены от израильского направления. Июльское заявление Трампа опровергает такой подход.

Главным препятствием остается позиция самого Эр-Рияда. Саудовская Аравия заявляет, что не признает Израиль без «необратимого пути» к созданию палестинского государства. До нападения ХАМАСа 7 октября 2023 года американские дипломаты считали нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией близкой, однако после начала войны в Газе переговоры фактически остановились. Израильское руководство, в свою очередь, отвергает создание палестинского государства на нынешних условиях.

Не менее спорным является содержание самого ядерного соглашения. Критики в Конгрессе и специалисты по нераспространению обращают внимание на то, что оно не содержит абсолютного запрета на обогащение урана в Саудовской Аравии и переработку отработанного ядерного топлива – технологий, которые при определенных условиях могут использоваться для создания материала для ядерного оружия. В соглашении США с Объединенными Арабскими Эмиратами 2009 года Абу-Даби отказался от обеих возможностей; такой подход получил название «золотого стандарта» ядерного нераспространения. Администрация Трампа утверждает, что саудовское соглашение соответствует обязательным требованиям американского законодательства в области нераспространения.

По информации The Wall Street Journal и других американских СМИ, соглашение предусматривает исследование возможности создания на территории Саудовской Аравии предприятия по обогащению урана с использованием американских технологий и под контролем американских компаний. Именно этот пункт вызывает особенно серьезные опасения у части американских законодателей. Наследный принц Мухаммад бин Салман ранее публично заявлял, что, если Иран получит ядерное оружие, Саудовской Аравии также придется обзавестись им.

Саудовская Аравия объясняет развитие собственной атомной энергетики экономическими причинами: королевство хочет сократить использование нефти для производства электроэнергии внутри страны, высвободив дополнительные объемы для экспорта, и диверсифицировать энергетику в рамках программы преобразования экономики. Если американское соглашение не состоится, Эр-Рияд располагает альтернативными потенциальными партнерами – среди них Китай, Россия, Южная Корея и Франция. Для Вашингтона сделка, помимо политического значения, является крупным коммерческим проектом и способом не допустить перехода саудовской ядерной программы под влияние Пекина или Москвы.

Передача соглашения Конгрессу создает необычную ситуацию: законодательная процедура уже началась, хотя Трамп одновременно заявляет, что реализация документа зависит от политического шага Саудовской Аравии, на который Эр-Рияд пока не согласен. Эксперт по нераспространению Генри Сокольски отметил Reuters, что формально Конгресс может позволить соглашению пройти процедуру даже без закрепленных в самом документе условий о признании Израиля и полном отказе Саудовской Аравии от обогащения урана.

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