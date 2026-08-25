 

Трамп потребовал немедленно прекратить убийства протестующих в Иране

25.08.2026, 16:45, Разное
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Президент США Дональд Трамп обвинил власти Ирана в убийствах протестующих и назвал происходящее в стране «гуманитарным кризисом колоссального масштаба».

«Терпящая крах Исламская Республика Иран не платит значительной части своих военных и одновременно убивает протестующих, даже когда они уже не протестуют, в масштабах, которых мы прежде не видели», – написал Трамп во вторник, 25 августа, в соцсети Truth Social.

«Это гуманитарный кризис колоссального масштаба. Убийства протестующих необходимо немедленно прекратить», – добавил президент.

Трамп не уточнил, какие именно события стали поводом для его заявления. AFP отмечает, что в последние месяцы в Иране участились казни людей, задержанных в связи с массовыми антиправительственными протестами, прошедшими в стране в начале года.


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