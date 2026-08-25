 

«Газпром нефть» внедрила лазерный аэроконтроль инфраструктуры на Ямале 

25.08.2026, 14:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Под толщей многолетнемерзлых грунтов Ямала скрываются запасы углеводородов. Безопасность зданий и другой инфраструктуры зависит от стабильности температурного режима этих пород. «Газпром нефть» для этого строит свои объекты на месторождении на свайных фундаментах и оснащает их системами термостабилизации.

Новая система воздушного лазерного сканирования позволяет специалистам заметить даже небольшие изменения в положении конструкций. Решение базируется на основе накопленных геотехнических данных. Полученная информация о пространственных параметрах сооружений проходит автоматическое сравнение с эталонной цифровой моделью.

Также система учитывает данные о ландшафте и температуре грунтов. Алгоритмы быстро фиксируют изменения. Технология позволяет проводить замеры в 10 раз быстрее.

© Андрей Сергиенко, пресс-служба «Газпром нефть»

Руководитель программ устойчивого развития «Газпром нефти» Андрей Петрухин рассказал, что компания постоянно развивает технологии, которые позволяют обеспечивать безопасную работу на месторождениях Крайнего Севера.

«Разработка и внедрение новых технологий и решений, а также проактивное управление экологическими рисками — ключевые принципы, которые заложены в основу долгосрочной экологической программы „Газпром нефти“. Одна из ее важнейших целей — абсолютная надежность инфраструктурных объектов компании на территориях распространения криолитозоны», — пояснил Петрухин.

Он отметил, что проект воздушного сканирования стал частью комплексной системы компании по мониторингу криолитозоны, которая позволяет следить за состоянием арктических объектов на протяжении всего срока их службы, а также оперативно принимать меры.

В 2024 году «Газпром нефть» создала Центр обустройства и эксплуатации месторождений в криолитозоне. Цель проекта — не только развитие новых технологий для добычи углеводородов в условиях Крайнего Севера, но и изучение, и сохранение вечной мерзлоты. Прогнозировать ее состояние помогает цифровая модель, следящая за изменениями свойств грунтов. Это повышает безопасность работы инфраструктуры в Арктике.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

25.08 / Арестована бывшая замглавы Офиса Зеленского Ирина Мудрая, раввин Киева готов взять ее на поруки

25.08 / Одиночество связали с потерей почти шести лет жизни

25.08 / Депутат Госдумы пообещал отказаться от итальянского гражданства и продать виллу, если его изберут в третий раз

25.08 / В Шанхае открылся первый в истории городской отель Ritz-Carlton Reserve

25.08 / Окаменелые следы на песке указали на существование млекопитающих размером с пум в эпоху динозавров

25.08 / Путин подписал указ о изъятии государством частных предприятий, подвергшихся ударам БПЛА

25.08 / Профессор из России обнаружила значительное количество «преувеличений» в комментариях к политическим и музыкальным стримам

25.08 / Попытка диверсии против украинского самолета в Лейпциге — найден еще один БПЛА со взрывчаткой

25.08 / «Это вам за Vladivostok FM, пендосы»: Дмитрий Медведев оказался хакером, слившим геймплей GTA VI

25.08 / Администрация Трампа планирует аннулировать 200 000 виз у лиц, ищущих убежища

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике