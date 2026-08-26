Наводнение на границе Непала и Тибета, множество погибших

Мощное внезапное наводнение и селевые потоки обрушились утром 26 августа на приграничные районы Непала и Тибета, смывая дома, дороги и мосты. BBC пишет как минимум о 17 погибших по обе стороны границы. Непальские власти пока официально подтвердили семь смертей в районе Расува. Многие люди числятся пропавшими без вести.

Особенно сильно пострадали населенные пункты Тимуре и Сьябрубеси в непальском районе Расува, к северу от Катманду. Потоки воды и грязи разрушили рынки, жилые дома, полицейские посты и объекты энергетической инфраструктуры. Полностью или частично уничтожена 42-километровая дорога от Бетравати к пограничному переходу Расувагадхи, смыты несколько бетонных мостов. Из-за повреждений гидроэлектростанций Непал лишился около 430 МВт генерирующих мощностей – более 12% гидроэнергетических мощностей страны.

Поисково-спасательная операция ведется по обе стороны границы. Непальская армия, полиция и вооруженная полиция направили в район катастрофы спасателей и вертолеты. Девять сотрудников вооруженной полиции, находившихся в Тимуре, числятся пропавшими без вести. Связь со многими районами нарушена; почти 400 паломников, направлявшихся через границу к горе Кайлас в Тибете, некоторое время оставались без связи.

Причина катастрофы пока окончательно не установлена. Первоначально появлялись сообщения, что наводнение могло быть вызвано интенсивным таянием снега в Тибете. Однако непальские специалисты рассматривают несколько версий. По одной из них, ледовая лавина перегородила реку Лхенде, после чего образовавшаяся естественная плотина прорвалась. Проверяется и версия прорыва ледникового озера. Метеорологи отмечают, что непосредственно в районе Расува сильных осадков, способных объяснить масштаб наводнения, не было, хотя спутниковые данные показывают значительные осадки на тибетской стороне.

Власти предупредили жителей населенных пунктов ниже по течению рек Бхоте-Коши и Тришули о необходимости покинуть берега и перейти в безопасные места. Премьер-министр Непала Балендра Шах провел экстренное совещание и распорядился привлечь к спасательным работам армию, полицию, медицинские службы, Красный Крест и другие организации. Председатель КНР Си Цзиньпин также распорядился активизировать поисково-спасательную операцию на тибетской стороне.

В июле 2025 года этот же район уже пережил разрушительное наводнение, вызванное прорывом ледникового озера на территории Тибета. Тогда были разрушены мосты и пограничная инфраструктура, погибли и пропали без вести люди. Непальские чиновники заявляют, что нынешняя катастрофа по масштабам разрушений может оказаться значительно серьезнее

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