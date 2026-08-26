В Монтане мужчина застрелил восемь родственников, включая четырех детей

В городе Биллингс, штат Монтана, 44-летний Алан Смит застрелил восемь членов своей семьи, в том числе четырех детей, собравшихся на традиционный воскресный ужин. После нападения он поджег дом и покончил с собой, пишет Associated Press со ссылкой на родственников погибших и полицию.

Жертвами стали представители четырех поколений семьи: бабушка Смита Эвелин, которой было более 90 лет, его родители Дана и Барб Смит, младшая сестра Меган Гекире и четверо детей – 15-летний Лэндон Гекире, 13-летний Оуэн Айрленд, 12-летняя Шарлотта Гекире и семилетняя Хлоя Айрленд. За несколько недель до трагедии родители потребовали, чтобы Алан Смит, долгое время живший вместе с ними, съехал из дома. В воскресенье вечером он неожиданно вернулся во время семейного ужина и открыл огонь.

Полиция прибыла к дому после сообщения о стрельбе. Прибывшие сотрудники услышали выстрелы, после чего здание охватил сильный пожар. Тушение пришлось отложить до тех пор, пока территория не была признана безопасной. В результате дом практически полностью сгорел, что осложнило работу следователей. Подозреваемый получил огнестрельное ранение, которое, по данным полиции, нанес себе сам, и позднее умер.

По данным AP, звонок в службу 911 сделала 12-летняя Шарлотта Гекире. Представитель семьи Дженнифер Мерсер назвала девочку героиней, которая пыталась спасти родных. Муж Меган Гекире и отец Шарлотты и Лэндона в момент нападения находился на работе, узнав по служебной радиосвязи о стрельбе, он пытался дозвониться членам семьи, а затем приехал к дому, но помочь никому уже не мог.

Мотив преступления пока официально не установлен. Родственники рассказали AP, что Смит вел замкнутый образ жизни, не имел постоянной работы, однако ранее, насколько им известно, не совершал насильственных действий и не имел судимостей.

По базе данных AP, USA Today и Северо-Восточного университета, произошедшее стало 22-м массовым убийством в США с начала 2026 года и самым смертоносным подобным преступлением в стране с апреля.

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