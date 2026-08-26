В Исламабаде при пожаре в больнице погибли не менее 15 новорожденных

Не менее 15 новорожденных погибли в результате пожара в Институте медицинских наук Пакистана (PIMS) в Исламабаде. Как пишет пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на спасательные службы, огонь вспыхнул в детском отделении при гинекологическом корпусе больницы.

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв компрессора кондиционера, установленного в помещении, где находились новорожденные. Спасательные подразделения прибыли на место и приступили к тушению огня.

Dawn пишет со ссылкой на представителя PIMS, что по меньшей мере одного младенца удалось спасти врачу.

Информация о числе пострадавших и состоянии других детей пока уточняется.

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