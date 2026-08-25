 

N12 — Рубио сообщил союзникам, что США пока не планируют новых ударов по Ирану

25.08.2026, 22:45, Разное
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Госсекретарь США Марко Рубио в последние дни сообщил главам МИД нескольких стран-союзников, что Вашингтон пока не намерен инициировать новые удары по Ирану. Об этом сообщил на 12-м канале израильского телевидения журналист Барак Равид со ссылкой на два источника.

При этом Рубио не исключил возможности нового удара, если Иран предпримет действия, которые США расценят как провокацию и попытку возобновить боевые действия.

По словам источников, администрация Дональда Трампа намерена сосредоточиться на других средствах давления, прежде всего на ужесточении санкций и экономической блокаде Ирана.

Один из собеседников Барака Равида предположил, что такой курс, вероятно, сохранится до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. После выборов вопрос о возобновлении военной кампании против Ирана может вновь оказаться на повестке дня.


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