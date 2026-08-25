 

CBS — директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл с тайным визитом в Москву

25.08.2026, 17:15, Разное
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Директор ЦРУ Джон Рэтклифф находится в Москве, где проводит встречи, пишет CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Цель поездки и имена собеседников Рэтклиффа не раскрываются. Ни американские, ни российские власти официально о визите не объявляли. ЦРУ на запрос CBS не ответило.

О возможном визите высокопоставленного американского чиновника стало известно после того, как в московском аэропорту приземлился военно-транспортный самолет ВВС США C-17 Globemaster III.

Если информация верна, это первый известный визит Рэтклиффа в Россию с тех пор, как он возглавил ЦРУ, хотя контакты с представителями российских спецслужб он поддерживал и раньше.

CBS отмечает, что ЦРУ участвовало в переговорах между Вашингтоном и Москвой, в том числе по вопросам обмена заключенными. Визит Рэтклиффа проходит на фоне продолжающихся попыток США добиться продвижения в переговорах между Россией и Украиной.


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