Американский военно-транспортный самолет приземлился в Москве

Военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III во вторник, 25 августа, приземлился в московском аэропорту «Внуково». Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Самолет с бортовым номером 07-7181 прилетел в Москву напрямую из Риги и приземлился около 10:00 по московскому времени. Reuters отмечает, что пока неизвестно, были ли на борту пассажиры или груз и с какой целью самолет прибыл в Россию.

По данным Flightradar24, 23 августа борт 07-7181 прибыл в Ригу с авиабазы Кэмп-Спрингс в Мэриленде, расположенной недалеко от Вашингтона.

По данным Reuters, предыдущий прямой рейс зарегистрированного в США самолета из Европы в Россию состоялся в январе, когда в Москву на переговоры с Владимиром Путиным прилетали спецпосланники Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

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