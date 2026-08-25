Попытка диверсии против украинского самолета в Лейпциге — найден еще один БПЛА со взрывчаткой

Германские следователи полагают, что в ходе попытки диверсии против украинского транспортного самолета в международном аэропорту Лейпцига 4 августа были задействованы три беспилотных летательных аппарата.

14 августа к западу от аэропорта, служащего важным центром поставок Украине, был найден еще один БПЛА с 50 граммами взрывчатки. Предположительно, речь идет о гексогене, сообщают СМИ.

Напомним: вечером 4 августа на летном поле в непосредственной близости к украинскому «Ан-124» был обнаружен дрон со взрывчаткой. Вскоре после этого в шести километрах от аэропорта произошло столкновение БПЛА с самолетом компании DHL. Работа аэропорта была остановлена.

Предполагается, что попытка диверсии была предпринята российскими спецслужбами – с целью лишить Украину стратегически важного центра поставок. Однако власти ФРГ на данный момент официально этого не подтверждали.

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