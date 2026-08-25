Резня в церкви на Гаити, десятки жертв

Члены криминальной группировки Viv Ansanm совершили нападение на церковь, расположенную в пригороде Порт-о-Пренса, столицы Гаити, и устроили в ней резню. Погибли по меньшей мере 43 человека, почти все они – бездомные, нашедшие в церкви пристанище.

«Мы насчитали 40 тел, но поиски продолжаются. Есть пропавшие без вести. Это была ночь террора. Есть также десятки раненых, похищенные. В немалом числе случаев расправа имела характер казни», – заявил мэр города Кенскофф Масийон Жан.

Бандиты поджигали и другие дома, в которых нашли пристанище люди, бежавшие от столкновений преступных группировок. Власти начали операцию по восстановлению порядка, в ходе которой было убито несколько бандитов. Начато расследование.

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