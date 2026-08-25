 

Робоконь Qiji X1 произвел фурор на тематической конференции в Пекине

25.08.2026, 8:15, Разное
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Четвероногий робоконь Qiji X1 от стартапа DaxAI Robotics стал одной из самых обсуждаемых новинок Всемирной конференции роботов 2026 года в Пекине. Конструкция объединяет четыре механические ноги с седлом и рулевыми рукоятками, что позволяет человеку сидеть на машине верхом, как всаднику на лошади. Эта вездеходная платформа способна выдерживать нагрузку до трехсот килограммов.

Вместо колес или гусениц машина опирается на четыре шарнирные конечности, из-за чего действительно напоминает механического скакуна. Водитель устраивается в седле и управляет движением через передние рукоятки. На демозаписях видно, как робот передвигается по выставочному залу осторожными, слегка неуверенными шагами. Qiji X1 интересен именно тем, что выходит за рамки уже примелькавшихся робопсов и промышленных четвероногих аппаратов.

Сажая на спину робота человека, разработчики проверяют, способны ли шагающие машины превратиться в новый вид персонального или служебного транспорта. Пока это скорее демонстрация концепции, чем замена мотоциклу или квадроциклу, однако сами эксперименты показательны.

Источник &#8212 BBC


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