 

ВСУ — ночью сбиты 0 из 2 ракет, 124 из 150 БПЛА. МО РФ — перехвачены 148 БПЛА, атакованы НПЗ

25.08.2026, 9:34, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 25 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине 2 ракеты (1 «Искандер-М» и 1 Х-31П) и 150 БПЛА различных типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 124 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 17 локациях, а также падения фрагментов в 7 локациях. Причинен ущерб в Киеве, Одесской, Днепропетровской и Черниговской областях.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 25 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями. Сообщалось, что Новошахтинский НПЗ в Ростовской области приостановил работу после атаки БПЛА, также был атакован НПЗ в Краснодарском крае. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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