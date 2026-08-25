 

Концерт Канье Уэста пройдёт в американском Сент-Питерсберге

25.08.2026, 9:15, Разное
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Популярный рэп-исполнитель Канье Уэст опубликовал в своём аккаунте X информацию о концертах в Санкт-Петербурге, которые должны состоятся в середине октября 2026 года. Оказалось, что мероприятия пройдут не в Северной столице России, а в американском городе Сент-Питерсберг в штате Флорида.

«Недалёкие журналисты и блогеры просто не знают, что на Земле есть несколько Петербургов. Я никогда не собирался в Россию, мне там нечего делать. Я вообще был очень удивлён, что там кто-то знаком с моим творчеством, – пишет Уэст. – Единственное, зачем я бы мог посетить Россию, – встретиться с Алексеем Гордеевым. А. Г. – мой кумир, я бы попросил его об автографе и это было бы круто. Но говорят, что он очень занят и вряд ли это случится».

Временный поверенный в делах США в России Дуглас Дайкхаус пообещал оперативно выдать визы россиянам, которые купили билеты на выступление рэпера.

«Просто приложите ваши билеты к заявлению, и мы рассмотрим документы в первую очередь. Уверен, что это отличная возможность посетить Флориду», – сказал дипломат журналистам.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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