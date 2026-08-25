 

Администрация Трампа планирует аннулировать 200 000 виз у лиц, ищущих убежища

25.08.2026, 11:03, Разное
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Администрация президента США Дональда Трампа готовится аннулировать до 200 тысяч виз, выданных иностранцам, которые въехали в страну по туристическим или деловым документам, а затем подали заявление на убежище, сообщают сми. Если решение будет реализовано в заявленном масштабе, оно станет крупнейшей массовой отменой виз в истории США.

Речь идёт о визах категорий B1 и B2. Первые предназначены преимущественно для деловых поездок, вторые – для туризма, посещения родственников и получения медицинской помощи. По данным американских чиновников, под действие новых мер могут попасть люди, получившие такие визы в период с 2016 по 2026 год и впоследствии обратившиеся за убежищем или уже проходящие соответствующую процедуру. В Госдепартаменте объясняют инициативу тем, что некоторые иностранцы используют краткосрочные визы для въезда в США, хотя затем пытаются остаться в стране на постоянной основе через систему предоставления убежища.

Представитель Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что ведомство совместно с Министерством внутренней безопасности определяет людей, чьи неиммиграционные визы будут отозваны. При этом точное количество документов пока не называется: по словам Пиготта, процесс будет проходить постепенно, поэтому цифра может меняться.

Ожидается, что официальные уведомления об отзыве виз начнут поступать в ближайшие недели.

При этом отмена визы сама по себе не означает немедленной депортации. Однако люди, чьи заявления на убежище ещё рассматриваются, больше не смогут пользоваться своим прежним статусом посетителей, въехавших в США по деловой или туристической визе. Новая мера стала очередным шагом администрации Трампа по ужесточению иммиграционной политики. Ранее власти усилили проверки заявителей на визы, в том числе потребовали предоставлять сведения об активности в социальных сетях, ввели финансовые гарантии для некоторых категорий заявителей и полностью ограничили выдачу виз гражданам ряда стран.

Американская иммиграционная политика администрации уже сталкивается с судебными разбирательствами. В частности, федеральный судья недавно признал незаконной введённую ранее меру, которая приостанавливала выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, посчитав, что администрация вышла за пределы своих полномочий.


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