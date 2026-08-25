«Это вам за Vladivostok FM, пендосы»: Дмитрий Медведев оказался хакером, слившим геймплей GTA VI

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале признался, что он и есть хакер Cyberleek, ответственный за сливы геймплея GTA VI. В качестве доказательства утверждения он опубликовал видео 30-секундной игры, в ходе которой он убивает десятки американских военных, взрывает 10 танков и сбивает 6 вертолётов.

Как заявил замглавы Совбеза, главным мотивом его поступка стало удаление радиостанции с российской музыкой Vladivostok FM из GTA IV, а также антироссийская политика Take-Two Interactive. По словам Медведева, наличие российской радиостанции было заслугой его президентства и перезагрузки отношений с США в период, когда «наглосаксы ещё не впали в пещерно-дегенеративную русофобию, лишившую их возможности адекватно воспринимать русскую культуру».

«Однажды я хотел отдохнуть вечером и вспомнить 2008-й год, таксуя ночью под Цоя, однако русофобские твари из Take-Two Interactive полностью вырезали все нормальные русскоязычные песни, оставив рэпера Серёгу в качестве издевательства, – написал Медведев. — В свободное время от администрирования Telegram-канала я изучал программирование и смог совершить удачную хакерскую атаку на неонацистских рокстаровских подсвинков. Или вы делаете все свои игры доступными в России снова, или мы выложим на торренты новую GTA. У вас есть 48 часов»

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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