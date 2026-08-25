Арестована бывшая замглавы Офиса Зеленского Ирина Мудрая, раввин Киева готов взять ее на поруки

Высший антикоррупционный суд Украины постановил арестовать на 60 дней бывшую заместительницу главы Офиса президента Владимира Зеленского Ирину Мудрую – с возможностью освобождения под залог в 20 миллионов гривен (450000 долларов).

Мудрая – одна из главных фигурантов так называемого дела «Форест Гамп» о масштабной коррупции в высших эшелонах украинской власти. 19 августа она была освобождена от должности указом Зеленского, в тот же день у нее и других подозреваемых были проведены обыски.

Отметим, что прокуратура предлагала установить залог в размере 150 миллионов гривен. Адвокат чиновницы назвал такую сумму неподъемной. После объявления решения Мудрая заявила, что попытается собрать эту сумму с помощью друзей и знакомых.

Как пишет «Украинская правда», главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович заявил о готовности взять Мудрую на поруки. По его словам, они знакомы уже несколько лет, а Мудрая посещала общину, чтобы «помолиться и быть на связи с Всевышним».

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