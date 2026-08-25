 

Арестована бывшая замглавы Офиса Зеленского Ирина Мудрая, раввин Киева готов взять ее на поруки

25.08.2026, 13:45, Разное
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Высший антикоррупционный суд Украины постановил арестовать на 60 дней бывшую заместительницу главы Офиса президента Владимира Зеленского Ирину Мудрую – с возможностью освобождения под залог в 20 миллионов гривен (450000 долларов).

Мудрая – одна из главных фигурантов так называемого дела «Форест Гамп» о масштабной коррупции в высших эшелонах украинской власти. 19 августа она была освобождена от должности указом Зеленского, в тот же день у нее и других подозреваемых были проведены обыски.

Отметим, что прокуратура предлагала установить залог в размере 150 миллионов гривен. Адвокат чиновницы назвал такую сумму неподъемной. После объявления решения Мудрая заявила, что попытается собрать эту сумму с помощью друзей и знакомых.

Как пишет «Украинская правда», главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович заявил о готовности взять Мудрую на поруки. По его словам, они знакомы уже несколько лет, а Мудрая посещала общину, чтобы «помолиться и быть на связи с Всевышним».


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