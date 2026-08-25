Окаменелые следы на песке указали на существование млекопитающих размером с пум в эпоху динозавров

Первые млекопитающие появились на Земле в конце триасового периода, примерно 220-210 миллионов лет назад. Изначально они были очень маленького размера, примерно с землеройку, что способствовало выживанию в окружении крупных хищных рептилий. Считалось, что на фоне расцвета динозавров в юрском и меловом периодах небольшие размеры тела сохранялись у млекопитающих на протяжении всей мезозойской эры. Это были мелкие существа, весившие не более килограмма.

Однако недавние палеонтологические открытия все чаще демонстрируют, что уже к началу мелового периода (около 145 миллионов лет назад) некоторые линии млекопитающих эволюционировали и достигли сравнительно крупных размеров.

Новая находка, сделанная на юге Бразилии, заставила ученых пересмотреть прежние представления о том, каковы могли быть размеры млекопитающих в меловом периоде. В формации Ботукату (бассейн реки Парана) нашли окаменелые следы, которые могли принадлежать самому крупному известному млекопитающему эпохи динозавров.

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Более 130 миллионов лет назад этот регион был частью обширной пустыни, простиравшейся по территории современной Бразилии и части Западной Африки, которые в ту эпоху были соседями на суперконтиненте Гондвана. В формации Ботукату регулярно находят окаменелые следы на песке, превратившемся за миллионы лет в песчаник. Их оставили различные древние животные, включая динозавров.

Авторы нового исследования, опубликованного в издании Journal of South American Earth Sciences, изучили две цепочки отпечатков лап, оставленных неизвестным существом на песке в раннем меловом периоде, и сравнили их с другими следами из Ботукату и следами других млекопитающих, живших в то же время.

Множество характерных особенностей указало на то, что отпечатки принадлежат именно млекопитающему. В частности, его лапы имели четыре коротких пальца с закругленными концами. Расположение следов и расстояние между ними позволили предположить, что животное передвигалось на четырех конечностях.

Больше всего палеонтологов удивил размер отпечатков. Каждый из них имел свыше 10 сантиметров в длину и около 13 сантиметров в ширину, что примерно вдвое больше, чем след любого другого млекопитающего из этой формации.

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Отталкиваясь от отпечатков лап и известных пропорций тела Adalatherium hui, млекопитающего мелового периода, длина тела которого, согласно его ископаемым останкам, составляла примерно 52 сантиметра, исследователи оценили размеры нового животного. По этим оценкам, оно могло быть 1,55 метра в длину, то есть размером с большую собаку или даже пуму.

Хотя по одним лишь отпечаткам сложно определить, кто оставил следы, ученые допустили, что они могли принадлежать представителю либо триконодонтов, либо кладотериев. Размеры этих двух видов ранних млекопитающих до сих пор считали сопоставимыми с размерами грызунов и енотов.

Почему это существо было намного крупнее других сородичей, обитавших там же и в то же время, остается загадкой. Одна из гипотез: в этой пустыне жило относительно мало крупных динозавров, что позволило некоторым млекопитающим вырасти до больших размеров.

Если вновь описанное животное из Ботукату действительно было таким большим, то оно вполне могло охотиться на более мелких динозавров, предположили палеонтологи.



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