 

Одиночество связали с потерей почти шести лет жизни

25.08.2026, 13:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Одиночество все чаще рассматривают как фактор общественного здоровья. По оценке Всемирной организации здравоохранения, его испытывает примерно каждый шестой человек. Предыдущие исследования связывали недостаток социальных связей с повышенным риском депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и преждевременной смерти.

Международный коллектив ученых проанализировал данные Британского биобанка, куда вошли данные 277 489 человек в возрасте от 40 до 69 лет. В начале наблюдения у них не было заболеваний семи групп: диабета второго типа, сердечно-сосудистых, респираторных и нейродегенеративных болезней, рака, депрессии и тревожного расстройства.

Исследователи оценили уровень одиночества и изоляции этих людей по совместному проживанию, частоте контактов и участию в социальной деятельности. Участников распределили на четыре группы: без обоих факторов, только одиноких, только изолированных и одновременно одиноких и изолированных. Результаты опубликовал журнал Nature Communications.

Ученые построили статистическую модель, оценивающую, сколько лет после 50-летнего возраста человек проживет до появления одного из заболеваний или наступления смерти. Речь идет о расчетном числе лет без депрессии и тревожного расстройства. Максимальную разницу обнаружили у мужчин, которые одновременно чувствовали одиночество и были социально изолированы.

У таких мужчин ожидаемый период жизни без депрессии и тревожного расстройства оказался на 5,8 года короче, чем у мужчин без обоих факторов. У женщин разница составила 3,7 года.

Видеоигры помогли преодолеть одиночество у парней, но не у девушек Чешские исследователи изучили связь депрессивного настроения и одиночества у подростков-геймеров с времяпровождением за онлайн-играми. Как выяснилось, парням социальное взаимодействие с другими игр… naked-science.ru

Физическое здоровье пострадало от одиночества меньше. При сочетании одиночества и изоляции женщины имели на 2,4 года меньше жизни, а мужчины — на 1,7 года. По отдельности оба состояния также были связаны с сокращением продолжительности жизни без болезней. Ученые также учли курение, массу тела, физическую активность, питание и сон. При более здоровом образе жизни социальная изоляция была связана с меньшей потерей лет без заболеваний.

Результаты исследования показали, что одиночество и нехватка контактов могут иметь серьезные последствия. Однако изолированному человеку способны помочь общественные пространства и возможность пообщаться с другими людьми. Тем не менее и такие методы работают лишь для тех, кто сильно изолирован. Тому, кто окружен людьми, но не чувствует близости, простого увеличения числа встреч может быть недостаточно.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

25.08 / Депутат Госдумы пообещал отказаться от итальянского гражданства и продать виллу, если его изберут в третий раз

25.08 / В Шанхае открылся первый в истории городской отель Ritz-Carlton Reserve

25.08 / Окаменелые следы на песке указали на существование млекопитающих размером с пум в эпоху динозавров

25.08 / Путин подписал указ о изъятии государством частных предприятий, подвергшихся ударам БПЛА

25.08 / Профессор из России обнаружила значительное количество «преувеличений» в комментариях к политическим и музыкальным стримам

25.08 / Попытка диверсии против украинского самолета в Лейпциге — найден еще один БПЛА со взрывчаткой

25.08 / «Это вам за Vladivostok FM, пендосы»: Дмитрий Медведев оказался хакером, слившим геймплей GTA VI

25.08 / Администрация Трампа планирует аннулировать 200 000 виз у лиц, ищущих убежища

25.08 / Резня в церкви на Гаити, десятки жертв

25.08 / В Китае представили первую в мире буровзрывную проходческую машину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике