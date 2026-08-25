 

Депутат Госдумы пообещал отказаться от итальянского гражданства и продать виллу, если его изберут в третий раз

25.08.2026, 13:18, Разное
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В доме культуры имени Кирова состоялась предвыборная встреча депутата Госдумы, заместителя председателя комитета по противодействию коррупции Лаврентия Фоменко с избирателями.

Один из слушателей взял микрофон и поинтересовался у выступавшего, как борьба с коррупцией сочетается с итальянским гражданством, виллой на озере Комо и семьёй, проживающей в Лондоне. Фоменко пояснил, что итальянский паспорт ему и членам его семьи навязали «западные спецслужбы в провокационных целях», сам он не планировал получать итальянское гражданство, а соответствующие документы ему и его семье «прислали по почте».

По поводу виллы депутат уточнил, что она принадлежит его бабушке из Саратова, которую мошенники обманом вынудили принять её в дар и написать завещание на него. В результате семья столкнулась с необходимостью уплачивать значительные налоги, а сама вилла впоследствии была арестована в связи с введёнными против него санкциями. 

Вскоре Фоменко перешёл к предвыборным обещаниям и заявил, что в случае избрания на третий срок откажется от итальянского гражданства.

«Итальянское готов сдать, мне пока достаточно французского и британского», – уточнил он.

Кроме того, депутат пообещал продать виллу на озере Комо «как только санкции будут сняты и доступ к объекту будет восстановлен».

В завершение встречи Фоменко назвал задавшего ему неудобный вопрос «ублюдком и выродком» и выразил надежды на оперативные действия Минюста России по включению того в соответствующие списки. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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