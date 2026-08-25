Профессор из России обнаружила значительное количество «преувеличений» в комментариях к политическим и музыкальным стримам

Материалом для наблюдений стали пользовательские комментарии, написанные в 2023-2025 годах. По словам Татьяны Шмелевой, в интернет-комментариях, как и в разговорной речи, гиперболические высказывания чаще всего – оценочные.

Еще в 1997 году лингвист Т. В. Матвеева трактовала склонность к гиперболе как максимализм русского речевого общения. Как показало исследование Татьяны Шмелевой, в интернете этот максимализм не только сохранился, но и расцвел в новых формах — аугментативах.

— Оценочные слова используются в комментариях чаще всего в виде однословных реплик типа Огнище!; Диамантище!; Позорище!, — рассказала ученый. — Но, конечно, находим и более распространенные оценочные высказывания: Стрим просто огнище; Мерч — огнище!; Зачетище создателям; Это позорище и стыдобища; Заголовок — полное днище; под тем же видео про покорение Сибири такой адище в комментариях пошел. Как видно из этих примеров, оценочность «возводится в квадрат», что и создает эффект гиперболы, без смены знака, то есть положительная оценка становится преувеличенно положительной, а отрицательная — преувеличенно отрицательной.

Еще одна группа — слова, дающие гиперболическую оценку человеку: «матерый человечище», «экспертище», «бомжара», «талантище» и так далее.

— Интересно, что цитатную гиперболу «гигант мысли», принадлежащую Илье Ильфу, автор одного из комментариев еще гиперболизирует, используя аугментатив: гигантище мысли, — отметила Татьяна Шмелева.

Встречаются аугментативы, обозначающие избыточное количество: грязища, скукотища и так далее. Например: «В Нарве очередь на границе стала очередюгой», «Господа просят господ ставить лайки. А хороший пинчище от товарищей примете?», «Очередной хитяра».

Специфическая группа – обозначения реалий интернет-коммуникации: стримище, лайкище, лайкосище.

Иногда авторы комментариев стараются усилить гиперболичность – например, с помощью синтаксиса или лексики. Так, используются конструкции с отрицанием: «Не позор, а позорище». Градации: «Лайк, лайкос, лайкосище!». Тавтологические конструкции: «Огонь огнище», «Это треш, это фарс, это днище днищенское!». Из параграфемных средств поддержки чаще всего используется многократное использование букв и капитализация: «До чего же он умИщеэээ!», «Экспертищееее».

— Всего в пользовательских комментариях зафиксировано 36 аугментативов, — рассказала Татьяна Шмелева. — Учитывая, что это достаточно редкий тип слов, это можно считать значительным количеством. Часть их них были квалифицированы как новые, в первую очередь обозначения реалий интернет-коммуникации и оценочная лексика. Однако для настоящей работы важнее их принадлежность новой разговорной речи с ее установкой на оценочность, преувеличенность чувств и ощущений, лаконичность.

Статья опубликована в журнале «Труды Института русского языка имени В.В. Виноградова».

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