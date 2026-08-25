Путин подписал указ о изъятии государством частных предприятий, подвергшихся ударам БПЛА

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче под государственное управление предприятий и объектов, владельцы которых не выполняют требования безопасности или медлят с восстановлением после ударов БПЛА.

Под действие указа попадают объекты топливно-энергетического комплекса, промышленные предприятия, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры, энергетические объекты, а также иные объекты, имеющие особое значение для безопасности, экономической стабильности РФ и жизнедеятельности населения. По сути – большая часть российской экономики.

Подчеркивается, что указ носит временный характер и связан «с нарастанием в период проведения специальной военной операции угроз безопасности объектов критической инфраструктуры». Управлять ими будет «Росимущество» с правом собственника, но без возможности продажи.

Первый вице-премьер Денис Мантуров выступил с разъяснением, согласно которому, речь идет о временной, точечной мере. «Подчеркну, что речь при этом не идет о национализации или изменении формы собственности – указ подразумевает вхождение государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности», – заявил он.

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