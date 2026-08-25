 

Путин подписал указ о изъятии государством частных предприятий, подвергшихся ударам БПЛА

25.08.2026, 12:45, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче под государственное управление предприятий и объектов, владельцы которых не выполняют требования безопасности или медлят с восстановлением после ударов БПЛА.

Под действие указа попадают объекты топливно-энергетического комплекса, промышленные предприятия, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры, энергетические объекты, а также иные объекты, имеющие особое значение для безопасности, экономической стабильности РФ и жизнедеятельности населения. По сути – большая часть российской экономики.

Подчеркивается, что указ носит временный характер и связан «с нарастанием в период проведения специальной военной операции угроз безопасности объектов критической инфраструктуры». Управлять ими будет «Росимущество» с правом собственника, но без возможности продажи.

Первый вице-премьер Денис Мантуров выступил с разъяснением, согласно которому, речь идет о временной, точечной мере. «Подчеркну, что речь при этом не идет о национализации или изменении формы собственности – указ подразумевает вхождение государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности», – заявил он.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

25.08 / «Газпром нефть» внедрила лазерный аэроконтроль инфраструктуры на Ямале 

25.08 / Арестована бывшая замглавы Офиса Зеленского Ирина Мудрая, раввин Киева готов взять ее на поруки

25.08 / Одиночество связали с потерей почти шести лет жизни

25.08 / Депутат Госдумы пообещал отказаться от итальянского гражданства и продать виллу, если его изберут в третий раз

25.08 / В Шанхае открылся первый в истории городской отель Ritz-Carlton Reserve

25.08 / Окаменелые следы на песке указали на существование млекопитающих размером с пум в эпоху динозавров

25.08 / Профессор из России обнаружила значительное количество «преувеличений» в комментариях к политическим и музыкальным стримам

25.08 / Попытка диверсии против украинского самолета в Лейпциге — найден еще один БПЛА со взрывчаткой

25.08 / «Это вам за Vladivostok FM, пендосы»: Дмитрий Медведев оказался хакером, слившим геймплей GTA VI

25.08 / Администрация Трампа планирует аннулировать 200 000 виз у лиц, ищущих убежища

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике