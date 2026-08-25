 

В Шанхае открылся первый в истории городской отель Ritz-Carlton Reserve

25.08.2026, 13:15, Разное
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В Шанхае в 2030 году планируют открыть первый в истории городской отель формата Ritz-Carlton Reserve. Он расположится в районе Северного бунда – на территории нового небоскрёба, где гостиница займет сразу 103 этажа, пишет EuroNews. Ritz-Carlton Reserve – это премиальная коллекция отелей Marriott, ориентированная не только на высокий уровень сервиса, но и на знакомство гостей с культурой конкретного места. До сих пор такие отели преимущественно строили вдали от крупных городов.

Шанхайский комплекс будет включать 110 номеров и люксов. Несмотря на расположение в самом центре мегаполиса, создатели хотят сделать его своеобразным «убежищем внутри города». Для гостей предусмотрены спа- и велнес-зона, крытый бассейн, фитнес-центр, рестораны и бары.

В Marriott отмечают, что концепция Reserve строится вокруг индивидуального подхода, местной культуры и уникальных впечатлений, которые невозможно получить в другом месте. Шанхай, по словам компании, особенно подходит для этого благодаря сочетанию исторического наследия, современной культуры, энергии и международного влияния. При этом Шанхай станет только началом нового направления: Marriott уже рассматривает открытие городских Ritz-Carlton Reserve в других крупных мировых городах, однако конкретные места пока не раскрываются.

Первый отель этой коллекции открылся в 2009 году в Phulay Bay в Таиланде. Сейчас в мире насчитывается всего девять Ritz-Carlton Reserve. Каждый из них старается максимально интегрироваться в местную культуру. Например, в индонезийском Mandapa гости могут познакомиться с традиционными балийскими практиками, включая чтение по ладони и нумерологию. Последним открывшимся объектом коллекции стал Siari на мексиканской Ривьере Наярит – он начал принимать гостей в ноябре 2025 года.


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