 

В Дагестане на форуме «Дружба народов» русские, аварцы и чеченцы совместно выгнали московского математика Лифшица

25.08.2026, 16:19, Разное
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Ежегодный форум «Дружба народов» в Кизляре традиционно не завершился без скандала – на мероприятии не дали выступить московскому учёному-математику Николаю Лифшицу. Мужчину неоднократно называли «еврейской мордой» и советовали ему «убираться в свой Израиль».

Лифшиц должен был выступить с лекцией об экспоненциальном снижении числа преступлений на национальной и расовой почве на Кавказе. Однако перед его выступлением ведущий Хасбулат Абудллаев заподозрил неладное из-за отчества спикера Маркович.

«Такие Марковичи, как ты, знаешь, что в Палестине натворили? Люди мирно жили: овцы, куры, молитва, джихад, свадьба. А вы что там наделали? Ноги твоей чтобы не было в Палестине, а потом ты тут тоже выступать не будешь, ишак», – говорит он на видео, опубликованном самом Лифшицем в Facebook.

В какой-то момент к конфликту подключился постоянный участник форума, атаман Всеволод Задунайский. Он пояснил: мероприятие, как следует из названия, посвящено дружбе народов, и подчеркнул, что «никакой народ не хочет дружить с хабадниками-долгоносиками». Точку в этой стычке поставил представитель Чеченской Республики Омар Байсуев, предложивший гостю из Москвы «вызвать такси в аэропорт, чтобы тебе такси в лес не вызвали» – после этого математик решил сам покинуть город, а затем и республику.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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