Суточный ритм бактерий помог ученым повысить эффективность аутопробиотиков

Аутопробиотики — это индивидуальные биологические препараты. В отличие от пробиотиков, которые создаются на основе универсальных штаммов, основу аутопробиотиков составляют бифидо- и лактобактерии собственного организма пациента. Их выделяют из образца кишечной микрофлоры человека, выращивают, проверяют на отсутствие патогенных микроорганизмов и используют для приготовления персонального лечебного и профилактического средства.

Тюменские исследователи изучили, как в течение суток меняется активность нормальной микробиоты человека — Bifidobacterium spp. и Lactobacillus spp.

— Биологические свойства микроорганизмов, включая антагонистическую активность и приживаемость, подчиняются околосуточным ритмам, синхронизируются с 24-часовым циклом света и температуры. Экспериментально доказано, что максимальную биологическую активность бифидобактерии и лактобактерии проявляют с 10 до 12 часов. Поэтому мы решили проводить ключевые этапы приготовления аутопробиотика именно в это время, — рассказала профессор кафедры микробиологии Тюменского медицинского университета, д.б.н., Марина Николенко.

На следующем этапе ученые сравнили эффективность аутопробиотиков, приготовленных по технологии с учетом суточных биоритмов бактерий, и препаратов, полученных традиционным способом. В исследовании участвовали 30 добровольцев. Результаты показали, что аутопробиотики, приготовленные в период максимальной активности микроорганизмов, приживались в кишечнике в среднем на 15-20 % лучше.

— В ходе исследования с участием пациентов из разных регионов России, приезжавших в Тюмень, был выявлен еще один неожиданный результат. Смена часового пояса вызывала временную рассинхронизацию биологических ритмов, однако в дальнейшем происходила адаптация микробиоты и восстановление синхронизации ее ритмов с циркадными ритмами нового часового пояса. Этот эффект отмечался вне зависимости от региона происхождения пациентов, — отметила Марина Николенко.

Сегодня технология уже используется для создания препаратов для пациентов клиники Тюменского медицинского университета. Способ повышения антагонистической активности и приживаемости аутопробиотических штаммов авторы запатентовали.

В команду разработчиков вошли специалисты кафедры микробиологии, лаборатории микробиома, регенеративной медицины и клеточных технологий Университетского НИИ медицинских технологий и биотехнологии.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro