 

Азербайджан судится с CNN из-за материала об израильских операциях с его территории

25.08.2026, 16:15, Разное
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Азербайджан подал иск против CNN в федеральный суд штата Делавэр, обвинив телеканал в распространении ложной информации об использовании территории страны Израилем для военных и разведывательных операций против Ирана. Об иске сообщили Bloomberg Law и азербайджанское агентство Report.

Иск касается расследования

CNN, опубликованного 5 июня. CNN со ссылкой на четыре осведомленных источника утверждал, что во время войны с Ираном Израиль тайно разместил в Азербайджане подразделения спецназа и сотрудников «Мосада». По данным телеканала, они действовали с нескольких объектов на юге страны вблизи иранской границы и занимались сбором разведданных и операциями с использованием беспилотников.

В иске Азербайджан утверждает, что публикация CNN была ложной, нанесла ущерб репутации страны и могла поставить ее под угрозу ответных действий со стороны Ирана. Баку также указывает, что до выхода материала официально сообщил CNN, что не позволяет третьим странам использовать свою территорию для военных или разведывательных операций против Ирана.

В день публикации расследования государственное Агентство развития медиа Азербайджана потребовало от CNN удалить материал и принести извинения, назвав изложенные в нем сведения «политической провокацией».


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