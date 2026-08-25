 

Премьер-министр Японии рассказала, как ей стало одиноко без таракана

25.08.2026, 19:45, Разное
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Премьер-министр Японии Санаэ Такаити опубликовала в социальной сети Х пост, в котором рассказала, что ее часто спрашивают, сталкивалась ли она с призраками в официальной резиденции главы правительства.

«Такого не было, но однажды я увидела там таракана. Как же я закричала. Когда я жила в депутатской квартире, я с ними никогда не сталкивалась. А в резиденции премьер-министра я всегда тщательно подметала, закрывала крышку мусорника, мыла и сортировала контейнеры для еды», – написала она.

По ее словам, увидев бегущее мимо насекомое, она пришла в замешательство. «Но я с детства люблю мангу Осаму Тезуки «Феникс», все время перечитывала. А в ней говорится о реинкарнации, о том, что жизнь постоянна, она просто меняет форму. Это оказало на меня огромное влияние, и даже сейчас у меня рука не поднимается на насекомых», – призналась Такаити.

«Так что я подумала: может, и жизнь таракана – часть процесса реинкарнации, подождала, чтобы он ушел. Но когда я призналась сотрудникам, они были в шоке. Один из секретарш сказала: «Это антисанитария, мы с этим разберемся» и устроила серьезную операцию. Больше я его не видела. Я испытала облегчение, но одновременно почувствовала одиночество и грусть», – рассказала премьер-министр.


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