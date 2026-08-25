В Москве начали продавать билеты на концерт Scorpions в октябре

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25.08.2026, 18:18, Разное
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В Москве стартовала продажа билетов на концерт легендарной рок-группы Scorpions. Ожидается, что он состоится 25 октября на стадионе «Лужники» и соберёт до 80 тысяч человек. Стоимость билета начинается от 50 тысяч рублей и достигает 250 тысяч.

Как рассказали организаторы концерта, за первый час были раскуплены порядка 20% мест – стоимость проданных билетов приблизилась к 3 млрд рублей. Согласно предварительным оценкам, билеты закончатся уже к концу августа и в сентябре останутся лишь у перекупщиков по цене в 3-4 раза выше.

Согласно пользовательскому соглашению, билеты на концерт нельзя вернуть. Это касается и форс-мажорных ситуаций, когда сама группа по каким-то причинам не сможет выступить в столице (это могут быть изменения в личных планах участников группы, проблемы с пересечением границы, отсутствие тура в концертном плане и другие причины).

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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