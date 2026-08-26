 

ВСУ — ночью сбиты 134 из 162 БПЛА. МО РФ — сбиты 426 БПЛА, атакованы НПЗ и Wildberries. Есть жертвы

26.08.2026, 7:15, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 26 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине 162 БПЛА различных типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 134 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 18 локациях, а также падения фрагментов в 7 локациях. Причинен ущерб в Чернигове, погибли женщина и ребенок.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 26 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 426 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. В Котовске Тамбовской области БПЛА попали в логистический центр Wildberries, вызвав крупный пожар. Атакован завод «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово Нижегородской области. В Липецкой области беспилотник упал на частный жилой дом, погибли мужчина и ребенок. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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