SpaceX официально представила Starbase Louisiana — 100 миллиардов долларов, 10 стартовых площадок и тысячи полетов Starship в год

В Аббевилле (штат Луизиана) прошло мероприятие, на котором SpaceX объявила, что инвестиции в комплекс составят 100 миллиардов долларов. Как утверждает компания, это крупнейший инвестиционный проект в истории штата. На мероприятии присутствовали представители властей Луизианы, в том числе министр экономического развития Сьюзан Буржуа и губернатор Джефф Лэндри.

Основателя SpaceX Илона Маска на церемонии не было. Однако он заранее записал видео, в котором рассказал о проекте и организационных шагах, которые потребовались компании, чтобы получить возможность использовать землю в округе Вермиллион.

«Мы собираемся построить космодром, до сих пор существовавший только в научной фантастике», — заявил Маск.

Начать строительство Starbase Louisiana планируют в 2027 году. На космодроме разместят пять стартовых комплексов с двумя башнями Starship (всего 10 площадок). Все площадки собираются оснастить инфраструктурой для хранения и подачи топлива.

Производить топливо и генерировать электроэнергию компания также собирается на территории комплекса. Кроме того, на объекте хотят создать инфраструктуру для глубоководных морских перевозок, а также, вероятно, построить собственный аэропорт.

SpaceX рассчитывает использовать Starbase Louisiana для увеличения частоты запусков Starship. Первый старт с новой площадки может состояться уже в 2029 году, а в будущем объект сможет обеспечить тысячи запусков в год.