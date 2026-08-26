США временно приостановили собеседования на иммиграционные визы по всему миру

Администрация президента США Дональда Трампа временно приостановила проведение собеседований для получения иммиграционных виз в американских посольствах и консульствах по всему миру. Госдепартамент объясняет это началом глобальной программы дополнительной подготовки консульских сотрудников, одним из главных направлений которой станет выявление заявителей, которые после переезда в США могут оказаться зависимыми от государственных пособий. О решении первым сообщило издание Financial Times. Позже информацию подтвердил Госдепартамент.

По данным FT, претенденты на иммиграционные визы, которым уже были назначены собеседования, начали получать уведомления об их отмене или переносе без указания новой даты. Госдепартамент не сообщил, сколько продлится пауза. Представитель ведомства заявил, что программа обучения должна обеспечить «всестороннюю и единообразную» оценку каждого заявителя и более последовательное применение нормы о так называемом public charge – человеке, который с высокой вероятностью будет зависеть от государственной помощи.

Нынешнее решение принято спустя несколько дней после того, как федеральный суд в Нью-Йорке отменил другое ограничение администрации Трампа. С января Госдепартамент приостановил выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Иран, Афганистан, Россию и Сомали, объясняя это повышенной вероятностью того, что приезжие из этих государств будут пользоваться социальной помощью. 21 августа федеральный судья Жаннетт Варгас признала эту меру противоречащей закону и превышающей полномочия госсекретаря Марко Рубио. Судья подчеркнула, что Конгресс предоставил именно консульским сотрудникам полномочия индивидуально решать, соответствует ли конкретный заявитель установленным законом требованиям.

При этом сама норма public charge в американском иммиграционном законодательстве сохраняется. В начале августа Госдепартамент ввел пилотную процедуру, позволяющую консульским сотрудникам требовать от некоторых претендентов на иммиграционную визу специальную финансовую гарантию – Public Charge Bond, если первоначально им было отказано из-за опасений, что они станут финансовым бременем для государства. После предоставления достаточных доказательств финансовой самостоятельности и одобрения гарантии виза может быть выдана.

Ужесточение визовых процедур является частью более широкой иммиграционной политики второго срока Трампа. В июле Госдепартамент изменил правила подачи документов, обязав претендентов на иммиграционные и неиммиграционные визы проходить процедуру преимущественно в стране гражданства или проживания, а не выбирать удобное американское консульство в третьей стране. Одновременно администрация расширяет проверки заявителей и усиливает контроль за соблюдением требований финансовой самостоятельности.

FT приводит слова иммиграционного адвоката Брайана Симмонса из Fragomen, по словам которого многие заявители уже потратили тысячи долларов и изменили свои планы ради назначенных собеседований, после чего получили уведомления об отмене в последний момент. Некоторые претенденты специально выезжали из США для прохождения консульской процедуры за границей и теперь опасаются, что неопределенная задержка может сказаться на их работе и семейной ситуации.

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