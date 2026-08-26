В ФНС напомнили, что купившие билеты на концерты Канье Уэста россияне обязаны заплатить налог на роскошь

Заместитель главы Федеральной налоговой службы Арон Шлейфман в эфире телеканала «Россия-24» призвал граждан досрочно заполнить декларации и заплатить налог на роскошь за 2025-2026 годы.

Согласно действующей редакции Налогового кодекса, россияне обязаны оплачивать сбор за посещение выступлений артистов из недружественных стран.

«Это позволит избежать просрочек и начисления пени. Например, те, кто купил билеты на концерт Канье Уэста в Петербурге, обязаны перечислить в бюджет 30% от их стоимости. Ведь он из США, а американцы ввели множество санкций против нашей страны», – пояснил Шлейфман.

Минимальная стоимость билета на выступление американского рэпера составляет 30 тысяч рублей, а за место в ложе поклонникам придётся заплатить в 10 раз больше. Таким образом, до 1 октября купившим билеты на концерт Уэста предстоит заплатить от 10 до 100 тысяч рублей налога.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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