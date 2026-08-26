 

В ФНС напомнили, что купившие билеты на концерты Канье Уэста россияне обязаны заплатить налог на роскошь

26.08.2026, 9:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Заместитель главы Федеральной налоговой службы Арон Шлейфман в эфире телеканала «Россия-24» призвал граждан досрочно заполнить декларации и заплатить налог на роскошь за 2025-2026 годы.

Согласно действующей редакции Налогового кодекса, россияне обязаны оплачивать сбор за посещение выступлений артистов из недружественных стран.

«Это позволит избежать просрочек и начисления пени. Например, те, кто купил билеты на концерт Канье Уэста в Петербурге, обязаны перечислить в бюджет 30% от их стоимости. Ведь он из США, а американцы ввели множество санкций против нашей страны», – пояснил Шлейфман. 

Минимальная стоимость билета на выступление американского рэпера составляет 30 тысяч рублей, а за место в ложе поклонникам придётся заплатить в 10 раз больше. Таким образом, до 1 октября купившим билеты на концерт Уэста предстоит заплатить от 10 до 100 тысяч рублей налога.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

26.08 / Ученые из России выяснили, как клеточные везикулы перенастраивают иммунные клетки

26.08 / Визит главы ЦРУ в Москву. Версии

26.08 / Ученые ничего не делали с заброшенным полем 11 лет — и оно превратилось в цветущий рай для орхидей

26.08 / В Монтане мужчина застрелил восемь родственников, включая четырех детей

26.08 / ОДК раскрыла новую конфигурацию НК-3 для сверхлегкой ракеты «Воронеж»: двигатель второй ступени сможет запускаться дважды

26.08 / США временно приостановили собеседования на иммиграционные визы по всему миру

26.08 / Российские специалисты построят АЭС малого класса в Мьянме

26.08 / SpaceX официально представила Starbase Louisiana — 100 миллиардов долларов, 10 стартовых площадок и тысячи полетов Starship в год

26.08 / В Исламабаде при пожаре в больнице погибли не менее 15 новорожденных

26.08 / Растет число погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе, среди жертв граждане Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике