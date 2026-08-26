Визит главы ЦРУ в Москву. Версии

25 августа Москву посетил директор ЦРУ директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Он пробыл там около четырех часов, с кем встречался – неясно. Насколько известно, с января 2026 года это первый визит в Россию представителя американской администрации подобного ранга.

Выдвигаются различные версии. Так, Wall Street Journal полагает, что он мог встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и передать ему предупреждение: США известно о готовящейся мобилизации, а также о планах проверить NATO на прочность.

По словам бывшего заместителя национальной разведки США Бет Саннер полагает, что он передал российским властям сигнал: нам известно, что вы замышляете, и делать этого не стоит. При этом она не исключает, что на встрече могла обсуждаться и ситуация вокруг Ирана – в условиях объявления экономической войны режиму аятолл, союзнику России.

Эксперты говорят и нарастании риска вторжения в одно из государств Североатлантического альянса – на фоне активизации «гибридной войны», постоянных нарушений границ БПЛА и принятии закона, санкционирующего применения российской армии за границей для защиты «соотечественников».

Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт в интервью «Дождю» отметил, что, если бы речь шла об обычном послании, его передали бы Джаред Кушнер и Стив Виткофф. В данном случае в Москву была направлена значительно более весомая фигура. «Мне кажется, это знак того, что американцы пытаются сказать русским: будьте осторожны, не переборщите с эскалацией, потому что вы можете сделать себе только хуже», – заявил он.

Первоначально в Кремле опровергали сам факт визита. Однако затем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава ЦРУ все же побывал в Москве – в рамках «контактов между спецслужбами».

ЦРУ от комментариев воздерживается.

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