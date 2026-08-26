 

Президент Ирана на следующей неделе встретится с Путиным в Бишкеке

26.08.2026, 15:45, Разное
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент РФ Владимир Путин встретятся на следующей неделе в Бишкеке, пишет CNN со ссылкой на иранское агентство Mehr.

Переговоры пройдут на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. О предстоящей встрече сообщил журналистам посол Ирана в РФ Казем Джалали.

По его словам, РФ и Иран договорились о строительстве новых атомных электростанций в Иране. Стоимость проекта оценивается в 25 миллиардов долларов. Для одного из будущих объектов уже выделен участок недалеко от побережья Персидского залива.


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