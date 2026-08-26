 

Лазерное устройство Photon Matrix испепелит всех комаров в радиусе шести метров

26.08.2026, 17:03, Разное
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Компания Photon Matrix начала прием заказов на свою систему лазерного ПВО от комаров. Использовать ее следует только на открытом воздухе. Внутри корпуса объединены лидар, радар миллиметрового диапазона, блок машинного зрения и высокоточный лазер. Совместная работа этих компонентов позволяет находить комаров и мгновенно поражать их лазерным лучом. Система намеренно игнорирует других летающих насекомых — например, бабочек — но при этом точно распознает множество видов кровососов.

Как только лидар замечает цель в радиусе шести метров, внутренняя механика наводит лазер и выпускает луч быстрее, чем человек успевает хлопнуть ладонью. Производитель утверждает, что система различает объекты размером до двух миллиметров, движущиеся со скоростью до одного метра в секунду. Сопутствующее приложение выводит тепловую карту активности комаров, статистику уничтоженных насекомых и аналитику по данным. Пользователь может задать диапазон и угол сканирования, настроить расписание автоматического включения и выключения.

Для работы системы вне помещений предусмотрен комплект с внешним аккумулятором емкостью 20 000 мА⋅ч. Его хватает на 240 минут непрерывной работы без розетки. Подставка, входящая в набор, позволяет устройству вращаться на 360 градусов, увеличивая зону сканирования. Также, компания предлагает вариант для закрытых пространств. Он оснащен инфракрасным датчиком и лазером, невидимым для человеческого глаза, что делает его безопасным для использования внутри дома.

Пока устройство не проходило независимых испытаний вживую, однако Photon Matrix предоставляет на систему годовую гарантию и бесплатную доставку. Уличная модель с синим лазером стоит 1088 долларов, а инфракрасная версия для помещений обойдется в 988 долларов.Источник &#8212 Photon Matrix


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