Лазерное устройство Photon Matrix испепелит всех комаров в радиусе шести метров

Компания Photon Matrix начала прием заказов на свою систему лазерного ПВО от комаров. Использовать ее следует только на открытом воздухе. Внутри корпуса объединены лидар, радар миллиметрового диапазона, блок машинного зрения и высокоточный лазер. Совместная работа этих компонентов позволяет находить комаров и мгновенно поражать их лазерным лучом. Система намеренно игнорирует других летающих насекомых — например, бабочек — но при этом точно распознает множество видов кровососов.

Как только лидар замечает цель в радиусе шести метров, внутренняя механика наводит лазер и выпускает луч быстрее, чем человек успевает хлопнуть ладонью. Производитель утверждает, что система различает объекты размером до двух миллиметров, движущиеся со скоростью до одного метра в секунду. Сопутствующее приложение выводит тепловую карту активности комаров, статистику уничтоженных насекомых и аналитику по данным. Пользователь может задать диапазон и угол сканирования, настроить расписание автоматического включения и выключения.

Для работы системы вне помещений предусмотрен комплект с внешним аккумулятором емкостью 20 000 мА⋅ч. Его хватает на 240 минут непрерывной работы без розетки. Подставка, входящая в набор, позволяет устройству вращаться на 360 градусов, увеличивая зону сканирования. Также, компания предлагает вариант для закрытых пространств. Он оснащен инфракрасным датчиком и лазером, невидимым для человеческого глаза, что делает его безопасным для использования внутри дома.

Пока устройство не проходило независимых испытаний вживую, однако Photon Matrix предоставляет на систему годовую гарантию и бесплатную доставку. Уличная модель с синим лазером стоит 1088 долларов, а инфракрасная версия для помещений обойдется в 988 долларов.Источник — Photon Matrix

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