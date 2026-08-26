На «Разговорах о важном» объяснят, почему задавать вопросы – контрпродуктивно и опасно

На уроках «Разговоры о важном» в детсадах и школах в новом учебном году расскажут, почему вопросы могут быть инструментом расшатывания общественно-политической ситуации. Интересуясь слишком многими вещами и озвучивая свои размышления другим, можно создать проблемы для своей страны и себя самого, предупредят детей.

Из методических материалов, разосланных в учреждения образования, следует, что этой теме посвятят сразу несколько уроков. Так, детсадовцам объяснят: хотя любопытство и может быть позитивным качеством в таких областях как естествознание или точные науки, любопытство в политических и общественных вопросах приводит лишь к появлению «деклассированных лиц с нарушенным чувством ранга и искажённым пониманием своего места в социальной вертикали».

Школьникам в свою очередь будут приводить исторические примеры людей и целых поколений, которые не задавали вопросов, а добросовестно трудились и в итоге привели Родину к процветанию и победам. Среди таких персоналий будет и шахтёр Стаханов – он, как говорится в материале урока, не спрашивал, зачем стране столько угля, а просто делал то, что от него требовалось, снискал почёт и прожил долгую, счастливую жизнь.

«Важно предостеречь учащихся от чрезмерной веры в свои силы – даже при большом желании далеко не все из них смогли бы повторить подвиг Стаханова и в прямом, и в переносном смысле. При этом важно донести до них главную мысль: государство всё равно будет считать одного добросовестно трудящегося гражданина более полезным и оправдывающим себя, чем десяток тех, кто вольно или невольно служит интересам внешних сил, пускаясь в излишние рассуждения, измышления и допущения», – отмечается в методических материалах.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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