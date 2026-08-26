 

В России готовят «учебник по истории Украины для территорий под контролем киевского режима»

26.08.2026, 13:45, Разное
  Поддержать в Patreon

Научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков сообщил, что РВИО ведет работу над новым учебников Украины, предназначенном для школьников «на территориях, находящихся сейчас под контролем киевского режима».

«Учебник, ведущий повествование с древнейших времен, будет освещать основные моменты, касающиеся единства древнерусского народа. Он должен ответить на вопрос о том, почему возник такой термин, как украинизм, и кто в этом виноват», – рассказал чиновник.

По его утверждению, «это будет правдивый учебник, в котором будет показано, как в том числе сегодняшний киевский режим докатился до такого. И какова настоящая правда нашей истории, в том числе, совместной истории».

Насколько можно понять из контекста, учебник будет издан на русском языке, но вне зависимости от этого, он призван стать еще одним инструментом принудительной русификации граждан независимого государства, которое уже более четырех лет противостоит полномасштабной российской агрессии.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

26.08 / Международный онлайн-форум в Москве собрал одного иностранного участника из-за блокировок VPN

26.08 / Зеленский удостоил Маска одной из высших наград Украины

26.08 / Физики объяснили режущую форму шипов розы

26.08 / Наводнение на границе Непала и Тибета, множество погибших

26.08 / Сборку российско-белорусского самолета «Освей» планируют организовать на «Соколе»

26.08 / Одиночество заставило мышей употреблять алкоголь

26.08 / Причиной глобального сбоя российского сегмента интернета стала уборщица

26.08 / Трамп предложил переименовать озеро Онтарио в озеро Америка

26.08 / И слишком мало, и слишком много сна ускорило старение почти всех органов

26.08 / Ученые из России выяснили, как клеточные везикулы перенастраивают иммунные клетки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике