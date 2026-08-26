В России готовят «учебник по истории Украины для территорий под контролем киевского режима»

Научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков сообщил, что РВИО ведет работу над новым учебников Украины, предназначенном для школьников «на территориях, находящихся сейчас под контролем киевского режима».

«Учебник, ведущий повествование с древнейших времен, будет освещать основные моменты, касающиеся единства древнерусского народа. Он должен ответить на вопрос о том, почему возник такой термин, как украинизм, и кто в этом виноват», – рассказал чиновник.

По его утверждению, «это будет правдивый учебник, в котором будет показано, как в том числе сегодняшний киевский режим докатился до такого. И какова настоящая правда нашей истории, в том числе, совместной истории».

Насколько можно понять из контекста, учебник будет издан на русском языке, но вне зависимости от этого, он призван стать еще одним инструментом принудительной русификации граждан независимого государства, которое уже более четырех лет противостоит полномасштабной российской агрессии.

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