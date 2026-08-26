 

Ученые назвали самое безопасное место на Земле в случае глобальной катастрофы

26.08.2026, 18:00, Разное
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Международная группа ученых, статья которых опубликована в журнале Global Challenges, выяснила, какие регионы на нашей планете наиболее устойчивы к глобальным катастрофическим рискам. Исследователи проанализировали научную литературу о последствиях таких катастроф и разделили их на три основных типа:

1.   Резкое уменьшение количества солнечного излучения, достигающего поверхности Земли.

Речь идет о последствиях таких событий, как мощные извержения вулканов, ядерная зима или столкновение Земли с крупным астероидом либо другим небесным телом.

2.   Глобальная катастрофическая потеря инфраструктуры.

Имеются в виду масштабные сбои в электроснабжении, транспортном сообщении и производстве продуктов питания. Нарушения работы этих систем могут быть результатом мощных геомагнитных бурь, скоординированных кибератак по всему миру, пандемий и высотного электромагнитного импульса (ядерного взрыва в верхних слоях атмосферы).

3.   Глобальный катастрофический биологический риск.

Речь идет о пандемии вируса, гораздо более заразного и смертоносного, чем возбудитель Covid-19, случайном выбросе опасных патогенов из лаборатории или преднамеренном применении биологического оружия.

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Исследователи также оценили структурную устойчивость разных стран перед лицом глобальных катастроф. Она означает способность общества поддерживать критически важные функции и благополучие людей в ситуации серьезных потрясений.

Авторы статьи выделили четыре основных фактора устойчивости стран к глобальным катастрофам:

— географическая изоляция (особенно если страна расположена на большом острове либо у нее существует возможность жесткого пограничного контроля);

— самодостаточность (особенно в производстве продуктов питания);

— качество управления (развитые демократические институты, низкий уровень социального неравенства в обществе, низкий уровень коррупции, социальная сплоченность);

— децентрализация (наличие разветвленных центров принятия решений как в управлении страной в целом, так и в управлении инфраструктурой, продовольственным снабжением, транспортом и так далее, что позволяет смягчить последствия глобальных сбоев).

Учитывая все эти факторы, исследователи пришли к выводу, что наиболее устойчивая к глобальным катастрофам страна — Австралия.

«Это остров, поэтому он может легче изолироваться и отгородиться от внешнего мира. Австралия производит невероятное количество продовольствия, имеет крупную внутреннюю промышленность и горнодобывающий сектор. Она также богата и обладает достаточно стабильной демократией — все это делает страну более устойчивой», — пояснил ведущий автор научной работы, немецкий эколог Флориан Ульрих Йен.

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В то же время Австралия зависит от непрерывной международной торговли топливом, медикаментами и удобрениями. В список устойчивых государств также вошли Новая Зеландия, Япония, Швейцария и Аргентина. Однако, как отметили ученые, эти страны уязвимы перед лицом определенных опасностей, даже если другие факторы играют им на руку.

Например, все они, за исключением Швейцарии, имеют протяженные береговые линии, а значит, могут пострадать от цунами. Кроме того, эти страны, кроме, опять же, Швейцарии, расположены в зоне высокой сейсмической активности. При этом все они без исключения зависят от международной торговли и беззащитны перед лицом  космического излучения.

«Ни одно место на Земле не обладает полной устойчивостью ко всем глобальным катастрофическим рискам. Спрятаться здесь действительно негде», — заключили авторы исследования.


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