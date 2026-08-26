Младенов — ХАМАС согласился передать управление Газой и сдать оружие

ХАМАС и другие палестинские группировки согласились передать оружие и полномочия по управлению сектором Газы национальному комитету. Об этом заявил Высокий представитель «Совета мира по Газе» Николай Младенов, выступая в среду, 26 августа, в Совете Безопасности ООН.

По словам Младенова, ХАМАС согласился передать комитету как гражданские, так и силовые полномочия. Разоружение должно охватить все виды оружия без исключения и проходить под международным контролем. Комитет будет временно управлять сектором Газы и не станет постоянным органом власти.

Младенов отметил, что реализация плана будет зависеть не от заранее установленных сроков, а от выполнения сторонами взятых на себя обязательств. Отвод израильских войск предполагается проводить поэтапно по мере подтверждения разоружения.

Младенов также раскритиковал продолжающиеся израильские удары по сектору Газы. По его словам, они мешают реализации соглашения и затягивают процесс разоружения ХАМАС.

Восстановление сектора, по словам Младенова, в полном объеме начнется после того, как ХАМАС будет разоружен. Он предупредил, что провал нынешнего плана может привести ситуацию к «точке невозврата».

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