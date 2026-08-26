Мэрия Парижа заявила о намерении снести Эйфелеву башню к 2029 году по религиозным причинам

В мэрии Парижа подтвердили, что Эйфелева башня будет снесена к 2029 году из-за многочисленных жалоб парижан на нарушения религиозных норм – согласно нормам традиционного ислама, нельзя строить сооружения, чья высота больше, чем у самого высокого минарета в городе.

Планируется, что башню выставят на торги, после чего покупатель должен будет в течение двух лет (но не позже первого дня Рамадана 2029 года) произвести демонтаж. Президент США Дональд Трамп до этого высказывался за то, чтобы перевезти башню в Нью-Йорк, однако конкуренцию ему может составить саудовский шейх – он ранее проявлял интерес к этому сооружению и подчёркивал, что в Эр-Рияде «будут рады видеть сооружение из сокровищницы мировой культуры».

«Наша трактовка религиозных норм применительно к архитектуре сильно отличается от норм ислама, принятых среди парижан, – говорил ранее шейх. – Кроме того, если бы Эйфелева башня оказалась здесь, в Эр-Рияде, она не вошла бы даже в первую двадцатку самых высоких сооружений».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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