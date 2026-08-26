 

Мэрия Парижа заявила о намерении снести Эйфелеву башню к 2029 году по религиозным причинам

26.08.2026, 18:18, Разное
  Поддержать в Patreon

В мэрии Парижа подтвердили, что Эйфелева башня будет снесена к 2029 году из-за многочисленных жалоб парижан на нарушения религиозных норм – согласно нормам традиционного ислама, нельзя строить сооружения, чья высота больше, чем у самого высокого минарета в городе.

Планируется, что башню выставят на торги, после чего покупатель должен будет в течение двух лет (но не позже первого дня Рамадана 2029 года) произвести демонтаж. Президент США Дональд Трамп до этого высказывался за то, чтобы перевезти башню в Нью-Йорк, однако конкуренцию ему может составить саудовский шейх – он ранее проявлял интерес к этому сооружению и подчёркивал, что в Эр-Рияде «будут рады видеть сооружение из сокровищницы мировой культуры».

«Наша трактовка религиозных норм применительно к архитектуре сильно отличается от норм ислама, принятых среди парижан, – говорил ранее шейх. – Кроме того, если бы Эйфелева башня оказалась здесь, в Эр-Рияде, она не вошла бы даже в первую двадцатку самых высоких сооружений».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

26.08 / Ученые назвали самое безопасное место на Земле в случае глобальной катастрофы

26.08 / «Росатом» запустил первые линии нового завода радиофармпрепаратов

26.08 / Лазерное устройство Photon Matrix испепелит всех комаров в радиусе шести метров

26.08 / Рожденные вне Земли: почему наука пока не готова к детям на Луне и Марсе

26.08 / Ученые из России составили карту загрязнения водоемов по всему миру

26.08 / На «Разговорах о важном» объяснят, почему задавать вопросы – контрпродуктивно и опасно

26.08 / Трамп не исключил, что власти Ирана могут лгать о том, жив ли Хаменеи

26.08 / Президент Ирана на следующей неделе встретится с Путиным в Бишкеке

26.08 / Зрителям, купившим билеты на петербургские концерты Канье Уэста, сообщили о замене исполнителя на Льва Лещенко

26.08 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1645-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике