 

Администрация Трампа признала Palestine Action террористической организацией и ввела санкции

26.08.2026, 22:15, Разное
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Администрация президента США Дональда Трампа внесла британскую пропалестинскую группу Palestine Action в список террористических организаций и ввела против нее санкции. Об этом 26 августа сообщило министерство финансов США.

Американские власти обвиняют Palestine Action в нападениях на предприятия оборонной промышленности и военные объекты в Великобритании, нанесении ущерба военной технике и насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов. Группа известна прежде всего акциями против предприятий, связанных с Израилем, в том числе объектов израильской компании Elbit Systems.

Решение предусматривает замораживание имущества и активов Palestine Action, находящихся под юрисдикцией США. Американским гражданам и компаниям запрещено проводить с группой финансовые операции.

В Великобритании Palestine Action была запрещена в 2025 году. Основательница группы Худа Аммори оспаривает это решение в суде. После объявления американских санкций она заявила, что действия Вашингтона угрожают свободе слова и гражданским правам.

Одновременно американский минфин ввел санкции против движения Masar Badil, которое Вашингтон считает связанным с Народным фронтом освобождения Палестины, а также против итальянской организации, предоставлявшей цифровые услуги радикальным левым группам.


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