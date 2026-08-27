 

ВСУ — ночью сбиты 8 ракет, 222 из 258 БПЛА. МО РФ — перехвачены 267 БПЛА, атакованы склады Ozon

27.08.2026, 8:45, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 27 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине 2 ракеты «Оникс» и неуказанное число баллистических ракет, а также 258 БПЛА различных типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате одной ракеты «Оникс», 7 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23, 3 барражирующих боеприпасов «Бандероль» и 222 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 15 локациях, а также падения фрагментов в 11 локациях. Причинен ущерб в Одесской, Киевской и Сумской областях, известно о погибшем и раненых.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 27 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 267 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей. Атакованы склады Ozon в Оренбурге и Уфе. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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