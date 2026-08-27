Катастрофа на границе Непала и Китая — не менее 165 погибших, почти 1500 пропавших без вести

Число жертв катастрофического наводнения на границе Непала и Тибетского автономного района Китая достигло по меньшей мере 165 человек, почти 1500 числятся пропавшими без вести. Среди пропавших – не менее 800 иностранных граждан более чем из двух десятков стран, в том числе по меньшей мере один израильтянин. Спасатели предупреждают, что число погибших, скорее всего, существенно возрастет.

По последним данным Reuters, в Непале пропавшими числятся 826 человек, среди которых почти 600 иностранцев. В Тибетском автономном районе Китая государственное телевидение CCTV пишет о 558 пропавших в уезде Гьиронг, 260 из них – иностранные граждане. Таким образом, суммарное число людей, судьба которых неизвестна по обе стороны непало-китайской границы. При этом списки продолжают обновляться по мере восстановления связи с отрезанными районами и поступления информации от туристических компаний.

Среди иностранных туристов, пропавших в Непале, Reuters называет 177 граждан Индии, 63 гражданина США, 34 граждан Австралии, 33 – Великобритании и 25 – Канады. Есть также пропавшие граждане Южной Кореи, Малайзии, ЮАР, Ирландии, Нидерландов, Португалии, Италии и других стран. Значительная часть иностранцев направлялась через Непал к горе Кайлас и озеру Манасаровар в Тибете – священным местам для индуистов и буддистов.

МИД Израиля подтвердил, что среди людей, с которыми потеряна связь, есть один израильтянин – мужчина примерно 60 лет. По данным Ynet, утром 26 августа он пересекал границу между Непалом и Тибетом в составе организованной туристической группы, после чего связь с ним была потеряна. Международное подразделение ЗАКА находится в контакте с посольством Израиля в Непале и местными властями и участвует в попытках установить его местонахождение. Имя пропавшего пока не опубликовано.

Представитель ХАБАДа в Непале Хезки Лифшиц сообщил, что в стране сейчас находится сравнительно немного израильских туристов. По его словам, есть еще несколько израильтян, ушедших в последние дни на треккинговые маршруты и пока не вышедших на связь, однако они находятся в районах, не затронутых наводнением, поэтому на данный момент оснований опасаться за их жизнь нет. Израильские власти не располагают информацией о погибших гражданах Израиля.

Катастрофа произошла утром 26 августа. Огромная масса льда, камней и грунта обрушилась в бассейн реки Лхенде-Кхола, притока Бхоте-Коши, неподалеку от непало-китайской границы. Возникший поток воды, грязи и обломков с огромной скоростью устремился вниз по узким гималайским долинам. На видеозаписях с китайской стороны пограничного перехода Гьиронг видно, как люди пытаются убежать от приближающейся волны, после чего поток смывает здания, автомобили и автобусы.

Особенно сильно пострадали приграничный район Расува и расположенные ниже по течению районы Непала. Вода и селевые потоки уничтожили населенные пункты, дороги, мосты, рынки, полицейские посты и гидроэнергетические объекты. AP пишет как минимум о 19 смытых мостах и почти 40 километрах разрушенных дорог. В отдельных местах слой грязи достигает нескольких метров.

В поисково-спасательной операции в Непале задействованы более 5000 военнослужащих и полицейских. Вертолеты доставляют в отрезанные районы палатки, продукты, воду и медикаменты и эвакуируют выживших. Непал обратился за помощью к Индии и Китаю. США направляют специалиста по реагированию на стихийные бедствия и выделяют 500 тысяч долларов помощи; к операции подключились структуры ООН.

На китайской стороне спасательные работы осложняет новая угроза. По данным CCTV, выше пострадавшего района в уезде Гьиронг сохраняется озеро, образовавшееся после перекрытия русла обломками. Власти опасаются, что прорыв этой естественной плотины может вызвать еще одну мощную волну.

Первоначально сейсмологические службы зарегистрировали в районе катастрофы событие, которое приняли за землетрясение магнитудой 4,4. Позднее Геологическая служба США (USGS) пришла к выводу, что землетрясения не было: сейсмический сигнал был вызван самим обрушением огромной массы ледника, льда и горной породы. По оценке USGS, мощность этого обрушения соответствовала сейсмическому событию примерно магнитудой 5,2.

Анализ спутниковых снимков Planet Labs показывает, что нижняя часть ледника сорвалась примерно в 20 км к северо-востоку от пограничного перехода Расувагадхи и, падая в долину, увлекла за собой огромный объем камней и осадочных пород. Специалисты Международного центра комплексного развития горных районов отмечают исключительную скорость наводнения: на одном из участков уровень воды в реке Тришули поднялся примерно на девять метров всего за полчаса. Что именно привело к обрушению ледника, пока устанавливается.

Ученые обращают внимание на быстрое потепление в Гималаях. По данным AP, скорость потери ледникового льда в регионе Гиндукуш-Гималаи с начала века примерно удвоилась. В августе 2025 года эта же приграничная территория уже пострадала от внезапного наводнения после переполнения ледникового озера в Тибете: тогда погибли девять человек и была разрушена важная инфраструктура, в том числе мост между Непалом и Китаем.

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