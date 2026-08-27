 

Ученые из России нашли молекулярный маркер кальциноза коронарных артерий

27.08.2026, 7:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Кальциноз коронарных артерий возникает при отложении кальция в стенках сосудов, снабжающих сердце кровью. Его выраженность связана с риском инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых осложнений, в том числе у пациентов без явных симптомов заболевания. Сегодня кальциноз оценивают с помощью компьютерной томографии и расчета кальциевого индекса по шкале Агатсона.

Однако КТ показывает уже сформировавшиеся изменения в сосудистой стенке. Поэтому ученые ищут биомаркеры, которые могли бы отражать активность молекулярных процессов, сопровождающих развитие атеросклероза.

Авторы исследования проанализировали данные 62 пациентов Клинического центра Сеченовского Университета. Одновременно с проведением компьютерной томографии у них брали кровь и определяли уровни трех циркулирующих микроРНК — miR-145-5p, miR-181b-5p и miR-195-5p. Эти небольшие молекулы регулируют активность генов и участвуют в воспалении, работе эндотелия, гибели клеток и ремоделировании сосудистой стенки. Работа выполнена в рамках программы «Приоритет 2030» (нацпроект «Молодежь и дети»), результаты исследования опубликованы в журнале «Кардиоваскулярная терапия и профилактика».

Анализ показал, что сниженный уровень miR-145-5p значимо связан с наличием кальциноза. На основе полученных данных исследователи построили несколько моделей, объединив показатели микроРНК с полом, курением, индексом массы тела и уровнем холестерина, не входящего в состав липопротеинов высокой плотности.

Наиболее чувствительной при выявлении начального кальциноза оказалась модель, включавшая все три микроРНК и клинико-демографические показатели: ее чувствительность составила 87,2%. Для значимого кальциноза лучшие результаты показало сочетание miR-145-5p с клиническими параметрами — чувствительность достигла 75%, специфичность — 90%.

«Кальциевый индекс остается важным инструментом оценки состояния коронарных артерий, однако он характеризует уже накопившиеся структурные изменения. Анализ циркулирующих микроРНК потенциально позволяет дополнить эту картину информацией о биологических процессах, которые происходят в сосудистой стенке. В дальнейшем такой подход может помочь точнее выделять пациентов с повышенным риском и формировать для них персонализированную программу наблюдения и профилактики», — отметил директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского Университета, профессор Филипп Копылов.

Авторы подчеркивают, что результаты необходимо подтвердить на более крупных выборках и в проспективных исследованиях.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

27.08 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1646-й день войны

27.08 / Армия РФ ночью атаковала Украину ракетами и беспилотниками, есть пострадавшие

26.08 / Администрация Трампа признала Palestine Action террористической организацией и ввела санкции

26.08 / Младенов — ХАМАС согласился передать управление Газой и сдать оружие

26.08 / Мэрия Парижа заявила о намерении снести Эйфелеву башню к 2029 году по религиозным причинам

26.08 / Ученые назвали самое безопасное место на Земле в случае глобальной катастрофы

26.08 / «Росатом» запустил первые линии нового завода радиофармпрепаратов

26.08 / Лазерное устройство Photon Matrix испепелит всех комаров в радиусе шести метров

26.08 / Рожденные вне Земли: почему наука пока не готова к детям на Луне и Марсе

26.08 / Ученые из России составили карту загрязнения водоемов по всему миру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике