Ученые из России нашли молекулярный маркер кальциноза коронарных артерий

Кальциноз коронарных артерий возникает при отложении кальция в стенках сосудов, снабжающих сердце кровью. Его выраженность связана с риском инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых осложнений, в том числе у пациентов без явных симптомов заболевания. Сегодня кальциноз оценивают с помощью компьютерной томографии и расчета кальциевого индекса по шкале Агатсона.

Однако КТ показывает уже сформировавшиеся изменения в сосудистой стенке. Поэтому ученые ищут биомаркеры, которые могли бы отражать активность молекулярных процессов, сопровождающих развитие атеросклероза.

Авторы исследования проанализировали данные 62 пациентов Клинического центра Сеченовского Университета. Одновременно с проведением компьютерной томографии у них брали кровь и определяли уровни трех циркулирующих микроРНК — miR-145-5p, miR-181b-5p и miR-195-5p. Эти небольшие молекулы регулируют активность генов и участвуют в воспалении, работе эндотелия, гибели клеток и ремоделировании сосудистой стенки. Работа выполнена в рамках программы «Приоритет 2030» (нацпроект «Молодежь и дети»), результаты исследования опубликованы в журнале «Кардиоваскулярная терапия и профилактика».

Анализ показал, что сниженный уровень miR-145-5p значимо связан с наличием кальциноза. На основе полученных данных исследователи построили несколько моделей, объединив показатели микроРНК с полом, курением, индексом массы тела и уровнем холестерина, не входящего в состав липопротеинов высокой плотности.

Наиболее чувствительной при выявлении начального кальциноза оказалась модель, включавшая все три микроРНК и клинико-демографические показатели: ее чувствительность составила 87,2%. Для значимого кальциноза лучшие результаты показало сочетание miR-145-5p с клиническими параметрами — чувствительность достигла 75%, специфичность — 90%.

«Кальциевый индекс остается важным инструментом оценки состояния коронарных артерий, однако он характеризует уже накопившиеся структурные изменения. Анализ циркулирующих микроРНК потенциально позволяет дополнить эту картину информацией о биологических процессах, которые происходят в сосудистой стенке. В дальнейшем такой подход может помочь точнее выделять пациентов с повышенным риском и формировать для них персонализированную программу наблюдения и профилактики», — отметил директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского Университета, профессор Филипп Копылов.

Авторы подчеркивают, что результаты необходимо подтвердить на более крупных выборках и в проспективных исследованиях.

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