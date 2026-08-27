В России введут послеобеденный сон для чиновников и депутатов

Глава профсоюза госслужащих Всеволод Иванов и министр труда России Антон Котяков подписали соглашение об увеличении с 1 сентября 2026 года для всех отечественных чиновников и депутатов времени отдыха до двух часов в день.

«Испокон веков на Руси государевы люди отдыхали после обеда, поэтому мы просто возвращаемся к славным заветам наших предков», – сказал Котяков.

До конца 2027 года каждый чиновник и народный избранник должны быть обеспечены спальным местом. В противном случае им будут положены компенсационные выплаты для аренды квартиры или рядом с работой.

Как считает глава Минтруда, мера позволит кратно увеличить престиж госслужбы, благотворно скажется на здоровье чиновников и позволит снизить коррупцию.

«Уверен, что даже взяток брать будут меньше, потому что будут держаться за своё место и стремиться честно исполнять свой долг перед обществом», – пообещал министр.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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